Актер Евгений Стычкин вошел в состав жюри конкурса фильмов фестиваля «Край света. Запад»

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-11T16:27:35+03:00

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В жюри конкурса «Игродок» кинофестиваля «Край света. Запад», который пройдет в Калининграде с 26 апреля по 3 мая, войдут сербский режиссер Огнен Главонич, российские актеры Виктория Толстоганова и Евгений Стычкин, и доктор философских наук из БФУ имени Канта Владас Повилайтис.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Уже известно, что жюри будет судить конкурсную программу, состоящую из 10 фильмов (5 документальных и 5 игровых).

О фильмах программы обещают рассказать позже.

Организаторы фестиваля отметили, что все кинопоказы (как конкурсные, так и неконкурсные) – совершенно бесплатные, и будут проходить в Драмтеатре, основной площадке кинофестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU