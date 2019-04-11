Актер Евгений Стычкин вошел в состав жюри конкурса фильмов фестиваля «Край света. Запад»
В жюри конкурса «Игродок» кинофестиваля «Край света. Запад», который пройдет в Калининграде с 26 апреля по 3 мая, войдут сербский режиссер Огнен Главонич, российские актеры Виктория Толстоганова и Евгений Стычкин, и доктор философских наук из БФУ имени Канта Владас Повилайтис.
Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Уже известно, что жюри будет судить конкурсную программу, состоящую из 10 фильмов (5 документальных и 5 игровых).
О фильмах программы обещают рассказать позже.
Организаторы фестиваля отметили, что все кинопоказы (как конкурсные, так и неконкурсные) – совершенно бесплатные, и будут проходить в Драмтеатре, основной площадке кинофестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU