Посольство РФ в Эстонии - о ситуации с парусником «Седов»: Это недружественный акт

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-11T16:27:31+03:00

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Посольство РФ в Эстонии назвало недружественным актом запрет на заход российскому учебному судну «Седов» в территориальные воды Эстонии. Об этом сообщается на странице дипмиссии в «Фейсбук».

- В памяти у многих жителей эстонской столицы остался прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников – «Седов» и «Мир», что стало настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов, - говорится в сообщении посольства РФ.

В диппредставительстве отметили, что прибытия преобразившегося после ремонта и восстановившего свой первоначальный вид парусника «Седов» ожидали в Таллине с нескрываемым нетерпением и сейчас.

- Легко представить огромное разочарование, которое испытают местные жители, узнав о сделанном запрете, - добавили в российском посольстве.

ИСТОЧНИК KP.RU