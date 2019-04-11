2019-04-11T16:38:35+03:00
Происшествия

Калининградец отобрал у бывшей жены документы, требуя погасить его долги

Женщина обратилась в полицию, и в отношении вымогателя возбудили уголовное дело
Игорь ОРЕХОВ
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Вообще-то, домой к бывшему супружнику жительница Московского района Калининграда пришла исключительно для того, чтобы забрать кое-какие остававшиеся там лекарства. А так век бы его не видеть!

Нехорошие предчувствия калининградку не обманули: быстро выяснилось, что экс-муж изрядно задолжал за коммунальные услуги. Поэтому решительно потребовал у «бывшей» разделить с ним непосильное бремя. Все возражения женщины, что, мол, денег у нее при себе нет от слова «вообще», 32-летний горожанин проигнорировал. И просто отобрал у бедняжки гражданский паспорт с медицинским полисом – пока не оплатит его долги.

Кончилось все, как и можно было предвидеть. Дама обратилась в полицию, и теперь мужик проходит по уголовному делу о «похищении официальных документов, совершенном из корыстной или личной заинтересованности». Если все пойдет по худшему сценарию, калининградцу светит год лишения свободы.

Зато за коммуналку все это время платить не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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