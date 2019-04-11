Алиханов: Область сэкономила 100 млн на госзакупках в здравоохранении с начала года
С начала года Калининградская область сэкономила почти 100 млн рублей на госзакупках в здравоохранении. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе конференции, организованной Федеральной антимонопольной службой.
- Да, это средства ОМС, регион не может их перераспределять, но это показывает существенный рост эффективности. Мы видим, что это поможет поднять уровень оказания медицинской помощи, – сказал Антон Алиханов.
Глава региона отметил, что первоначально эта работа вызывала «определенное сопротивление в профессиональных отраслевых средах».
- Были различные практики дробления закупок и другие хитрые методы «мигрирования» жестких требований антимонопольного законодательства. Мы эти практики прекратили, – подчеркнул губернатор.
Антон Алиханов также сообщил, что антимонопольная служба поставила регион на первое место по уровню конкурентности госзакупок, хотя обеспечивать конкурентность на таком небольшом рынке достаточно непросто.
ИСТОЧНИК KP.RU