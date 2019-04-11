Ректор КГТУ прокомментировал инцидент с парусником «Седов»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-11T17:00:52+03:00

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Ректор КГТУ прокомментировал запрет на заход российскому учебному паруснику «Седов» в территориальные воды Эстонии.

- МИД Эстонии лишил жителей города Таллин и его гостей уникальной возможности увидеть самое большое в мире учебно-парусное судно «Седов» и не дал возможности гражданам Эстонии увидеть воспитанных и культурных будущих моряков России, - сказал «Комсомолке» Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета, в чьем ведении находится барк «Седов».

Ректор отметил, что график заходов в порты будет изменен, но не повлияет на программу прохождения практики.

Отметим, калининградский парусник «Седов» 4 апреля отправился в первый рейс навигации-2019.

Для самого судна это сотый рейс. В него отправились члены постоянного экипажа и 112 курсантов из морских учебных заведений Росрыболовства.

Напомним, Эстония не пропустила российский парусник «Седов» в свои территориальные воды, так как на его борту присутствовали курсанты из Крыма.

«Учебное судно «Седов» не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета», - отмечено в сообщении МИД Эстонии.

Заход парусника в эстонские воды был запланирован на 13–14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU