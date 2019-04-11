Челябинскому фронтовику, потерявшему медаль под Кёнигсбергом в феврале 1945-го, вручили знак «Гвардия» и «Отличный минометчик»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-11T17:03:37+03:00

Вручение прошло дома у Ивана Кузнецова в день его рождения

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Герой-минометчик Иван Кузнецов, историю которого «Комсомолка» рассказала в феврале этого года, празднует сегодня день рождения. Фронтовику, воевавшему под Кёнигсбергом и получившему тяжелейшее ранение в феврале 1945-го, в этот день вручили знак «Отличный минометчик» и «Гвардия».

Напомним, в апреле прошлого года поисковики нашли на местах сражений в районе поселка Листопадовка Зеленоградского района медаль «За Отвагу». По номеру на оборотной стороне удалось установить, кому эта медаль принадлежит, однако по документам боец числился без вести пропавшим. Когда медаль собирались передать родственникам, выяснилось, что жив и сам владелец награды.

Сам ветеран рассказал, что медаль находилась в сумке, перекинутой через плечо, но лямку сумки, вероятно, перебило осколком. В ней же находились все документы, а также знак «Гвардия» и «Отличный минометчик».

Узнав об этом, калининградские поисковики решили восстановить знаки и с помощью коллег из полиции Челябинской области передать ветерану, что и было сделано в день рождения Ивана Кузнецова. 11 апреля ему исполнилось 94 года.

ИСТОЧНИК KP.RU