В природном заказнике «Громовский» задержали агрессивных нарушителей
Сотрудники природного парка «Виштынецкий» задержали в природном заказнике «Громовский» нарушителей, которые передвигались по особо охраняемой территории вне дорог общего пользования. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Несколько мужчин на мототехнике проявляли агрессию и пытались скрыться по пересеченной местности. Однако сотрудники парка заблокировали пути передвижения и вызвали ГИБДД.
Прибывшие на место полицейские помогли составить на нарушителей административные протоколы. За нарушение режима особо охраняемой природной территории им грозят штрафы от 3 до 4 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU