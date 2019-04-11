В природном заказнике «Громовский» задержали агрессивных нарушителей

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-11T17:05:43+03:00

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Сотрудники природного парка «Виштынецкий» задержали в природном заказнике «Громовский» нарушителей, которые передвигались по особо охраняемой территории вне дорог общего пользования. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Несколько мужчин на мототехнике проявляли агрессию и пытались скрыться по пересеченной местности. Однако сотрудники парка заблокировали пути передвижения и вызвали ГИБДД.

Прибывшие на место полицейские помогли составить на нарушителей административные протоколы. За нарушение режима особо охраняемой природной территории им грозят штрафы от 3 до 4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU