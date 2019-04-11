Калининградец сменил фамилию, чтобы не оплачивать задолженность за электричество

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-11T17:45:43+03:00

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Житель поселка Московское под Багратионовском сменил фамилию, чтобы не оплачивать долги за электричество.

51-летний мужчина задолжал за свет более 50 тысяч рублей. На него завели исполнительное производство, кроме этого, судебные приставы решили проведать должника.

Открывший им дверь мужчина заявил, что уже давно проживает в квартире, но про долги и про должника ничего не знает. Более того, он показал свой паспорт и документы на квартиру. Фамилия жильца действительно была другой, но вот имя, отчество, а также число и дата рождения странным образом совпадали с данными должника.

- В общении с судебным приставом мужчина понял, что не смог ввести его в заблуждение и ему пришлось сознаться, что он и есть тот самый разыскиваемый должник, который сменил свою фамилию, - рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Должник на месте не смог оплатить задолженность, поэтому пристав арестовал находившийся там мотоблок. Теперь у мужчины есть 10 дней, чтобы погасить образовавшуюся задолженность, иначе его имущество продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU