Обновление дорожной разметки в Калининграде обойдется в 20 млн рублей

11 Апр 18:07 2019-04-11T18:08:37+03:00

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В Калининграде с середины апреля по середину июля обновят дорожную разметку на 52 улицах. На эти цели потратят более 20 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

К майским праздникам дорожная разметка появится на всей центральной части города. Преимущественно на дороги будут наносить холодный пластик и термопластик, потому что они более долговечны.

На двух кольцевых развязках: ул. Горького – ул. Гайдара, ул. Челнокова – ул. Гайдара планируется нанести турборазметку, как на площади Василевского.

- Разметку будут наносить механизированным способом, а в тех случаях, когда это невозможно (пешеходные переходы, стрелки, знаки) – вручную, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Холодный пластик на пешеходных переходах и стоп-линиях нанесут на площади 2 тыс. кв. метров. Механизированным способом будет нанесена осевая разметка из термопластика на улицах общей протяженностью 61 километр.

ИСТОЧНИК KP.RU