В Озерске при пожаре погиб человек

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-12T09:57:35+03:00

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В минувший четверг 11 апреля вечером пожар случился в городе Озерске.

В 21:09 поступило сообщение о возгорании на улице Тельмана.

В двухэтажном доме в одной из квартир горел диван.

И хотя площадь пожара составила всего 1 квадратный метр, и потушен он был до прибытия работников пожарной службы, не обошлось без жертв.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в результате пожара погиб человек.

Причины трагедии выясняют.

ИСТОЧНИК KP.RU