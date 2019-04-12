В Озерске при пожаре погиб человек
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший четверг 11 апреля вечером пожар случился в городе Озерске.
В 21:09 поступило сообщение о возгорании на улице Тельмана.
В двухэтажном доме в одной из квартир горел диван.
И хотя площадь пожара составила всего 1 квадратный метр, и потушен он был до прибытия работников пожарной службы, не обошлось без жертв.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в результате пожара погиб человек.
Причины трагедии выясняют.
ИСТОЧНИК KP.RU