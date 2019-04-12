2019-04-12T10:04:25+03:00
Спорт

Пловчиха из Калининграда завоевала золото и два серебра чемпионата России

Соревнования проходили в Москве
Александр КАТЕРУША
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Москва приняла чемпионат России по плаванию, собрав 650 спортсменов. Причем, благодаря открытому статусу турнира, в нем участвовали представители не только нашей страны, но и Пакистана, Черногории, Грузии, Латвии, Молдовы, Кыргызстана и Казахстана.

Калининградка Анна Егоров сумела завоевать медали на всех заявленных дистанциях — 800, 400 и 200 метров вольным стилем. Итог - золото и два серебра.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, успешное выступление в столице позволило лучшим пловцам страны квалифицироваться на чемпионат мира, который с 12 по 28 июля пройдет в составе чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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