В Калининграде в квартире на ул. Гайдара во время ремонта загорелся газовый котел

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-12T10:08:03+03:00

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На улице Гайдара в Калининграде в пятницу днем в одной из пятиэтажек делали ремонт. Жильцы квартиры на последнем этаже что-то чинили на кухне, когда и произошло возгорание газового котла.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, пожар был ликвидирован до приезда специалистов.

Квартира оказалась частично закопчена. О пострадавших не сообщается. К счастью, серьезных последствий удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU