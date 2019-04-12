После инцидента в Эстонии парусник «Седов» взял курс на польскую Гдыню

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-12T10:14:42+03:00

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Калининградский парусник «Седов», получив запрет на заход в территориальные воды Эстонии, взял курс на Польшу. Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ.

- Согласованный ранее заход в Таллинн отменен по независящим от российской стороны причине. В связи с этим Федеральное Агентство по рыболовству откорректировало план-график рейса № 100. Согласно поправкам, запланированные в эстонской столице мероприятия по пополнению топливных, продовольственных и водных запасов пройдут в Гдыне, - отметили в академии.

Как сообщил капитан судна Евгений Николаевич Ромашкин, на «Седове» идут сложные высотные работы, в том числе на мачтах. Холодный ветер и снег на настроение экипажа и курсантов не влияют.

Ранее ректор КГТУ прокомментировал инцидент с парусником «Седов».

- МИД Эстонии лишил жителей города Таллин и его гостей уникальной возможности увидеть самое большое в мире учебно-парусное судно «Седов» и не дал возможности гражданам Эстонии увидеть воспитанных и культурных будущих моряков России, - сказал «Комсомолке» Владимир Волкогон.

Отметим, калининградский парусник «Седов» 4 апреля отправился в первый рейс навигации-2019. Для судна это сотый рейс. В него отправились члены постоянного экипажа и 112 курсантов из морских учебных заведений Росрыболовства.

Напомним, Эстония не пропустила российский парусник «Седов» в свои территориальные воды, так как на его борту присутствовали курсанты из Крыма.

Заход парусника в эстонские воды был запланирован на 13–14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU