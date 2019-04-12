2019-04-12T10:25:13+03:00
Происшествия

На ул. Емельянова в Калининграде сбили пожилого велосипедиста

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг утром в Калининграде в ДТП пострадал пожилой велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Водитель «Тойоты» при выезде с улицы Величавой на улицу Емельянова при повороте налево не уступил дорогу и допустил наезд на 76 - летнего велосипедиста двигавшегося по главной дороге.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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