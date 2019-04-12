2019-04-12T10:29:47+03:00
Происшествия

На Южном обходе «Митсубиси» врезался в припаркованный «Фольксваген»: двое пострадавших

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП на Южном обходе в четверг, 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ехавший со стороны ул. Емельянова «Митсубиси» врезался в стоящий с включённой аварийной сигнализацией «Фольксваген».

В результате ДТП 27 - летняя водитель и 30-летняя пассажир «Фольксвагена» получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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