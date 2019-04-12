На Южном обходе «Митсубиси» врезался в припаркованный «Фольксваген»: двое пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Два человека пострадали в ДТП на Южном обходе в четверг, 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ехавший со стороны ул. Емельянова «Митсубиси» врезался в стоящий с включённой аварийной сигнализацией «Фольксваген».
В результате ДТП 27 - летняя водитель и 30-летняя пассажир «Фольксвагена» получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU