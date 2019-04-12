Плати «волной»: В Калининграде выбрали название для транспортной карты
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде выбрали название для транспортной карты. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».
Карта будет называться «Волна». С ее помощью можно будет заплатить за проезд после введения системы электронных билетов.
- Если помните, мы как-то предлагали вам набросать нам в комментариях ваши варианты названий для неё. Масса комментариев, десятки перепостов: в результате мы составили для начала шорт-лист из десяти самых популярных названий, и вот наконец-то члены комиссии согласились с одним из них, - сообщили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU