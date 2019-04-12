Под Калининградом на нефтесборном пункте «Зорино» прошли учения пожарных

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-12T10:55:52+03:00

В них участвовали пожарные из четырех муниципалитетов

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На нефтесборном пункте «Зорино», расположенном на территории Гвардейского района, прошли тренировочные пожарно-тактические учения МЧС России.

Как сообщает пресс-служба министерства, в нем приняли участие сотрудники пожарно-спасательных подразделений Гвардейска, Знаменска, Черняховска и Калининграда.

Согласно замыслу, возгорание произошло на одном из резервуаров для хранения нефти. Были отработаны действия персонала дежурной смены «Зорино», эвакуация работников, организация пункта сбора пострадавших. А также приведены в действие стационарные системы пожаротушения резервуаров.

От МЧС России в учениях приняли участие 46 человек, 7 спецавтомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU