2019-04-12T10:55:52+03:00
Общество

Под Калининградом на нефтесборном пункте «Зорино» прошли учения пожарных

В них участвовали пожарные из четырех муниципалитетов
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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На нефтесборном пункте «Зорино», расположенном на территории Гвардейского района, прошли тренировочные пожарно-тактические учения МЧС России.

Как сообщает пресс-служба министерства, в нем приняли участие сотрудники пожарно-спасательных подразделений Гвардейска, Знаменска, Черняховска и Калининграда.

Согласно замыслу, возгорание произошло на одном из резервуаров для хранения нефти. Были отработаны действия персонала дежурной смены «Зорино», эвакуация работников, организация пункта сбора пострадавших. А также приведены в действие стационарные системы пожаротушения резервуаров.

От МЧС России в учениях приняли участие 46 человек, 7 спецавтомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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