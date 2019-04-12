Первые объекты музейного комплекса в Калининграде начнут строить летом

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-12T11:05:41+03:00

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Строительство первых объектов музейного комплекса в Калининграде начнется летом. Об этом «ТАСС» сообщил губернатор Антон Алиханов.

По словам губернатора, область уже завершила подготовку к строительству культурно-образовательного и музейного комплекса на острове Октябрьский.

Стройка может быть начата летом текущего года, сообщил в среду ТАСС в кулуарах международного форума по интеллектуальной собственности IPQuorum губернатор региона Антон Алиханов.

- Все зависящие и не зависящие от нас решения [по строительству комплекса] мы приняли. Идет подготовка площадки [под строительство], - цитирует «ТАСС» слова губернатора.

Алиханов добавив, что регион готов к выдаче разрешений на строительство в соответствии с установленными правилами.

Напомним, культурно-образовательный комплекс в Калининграде должен быть построен к 31 декабря 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU