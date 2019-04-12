В Гусеве будут судить водителя «Мерседеса» за гибель троих человек в ДТП

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-12T11:19:53+03:00

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В суде Гусева начинается рассмотрение уголовного дело по факту ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Трагедия произошла 20 января 2017 года на трассе Калининград-Черняховск-Гусев-Нестеров-Госграница. 29-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречку и врезался в БМВ.

В результате столкновения 21-летний водитель БМВ и его 21-летняя жена погибли на месте происшествия. Также погибла 30-летняя супруга виновника ДТП, а его 4-летний сын получил тяжелые ранения.

Действия водителя «Мерседеса» были квалифицированы по ч. 5 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU