В Калининграде осудили срочника за жестокое избиение сослуживца

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-12T11:40:41+03:00

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В Калининграде осудили бывшего военнослужащего по призыву, который жестоко избил сослуживца. Об этом сообщает военное следственное управление СК по Балтийскому флоту.

Инцидент произошел на территории войсковой части в августе 2018 года. Сослуживец обвинил срочника в пропаже денег, тот посчитал претензии необоснованными и набросился на него с кулаками. Он несколько раз ударил его по лицу, сломав верхнюю челюсть и обе скуловые кости, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.

Калининградский гарнизонный военный суд приговорил солдата к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU