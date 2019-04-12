В Калининграде осудили срочника за жестокое избиение сослуживца
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В Калининграде осудили бывшего военнослужащего по призыву, который жестоко избил сослуживца. Об этом сообщает военное следственное управление СК по Балтийскому флоту.
Инцидент произошел на территории войсковой части в августе 2018 года. Сослуживец обвинил срочника в пропаже денег, тот посчитал претензии необоснованными и набросился на него с кулаками. Он несколько раз ударил его по лицу, сломав верхнюю челюсть и обе скуловые кости, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.
Калининградский гарнизонный военный суд приговорил солдата к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU