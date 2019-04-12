2019-04-12T12:08:13+03:00
Общество

В Зеленоградске из-за аварии отключили воду на нескольких улицах

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Зеленоградске в пятницу 12 апреля случилась авария, из-за которой часть города осталась без воды. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

«Из-за аварийной ситуации, возникшей на улице Железнодорожная, в западной части города (от ул. Железнодорожная в сторону ул. Гагарина) будет произведено отключение холодной воды!, - говорится в сообщении.

Ведутся работы по устранению аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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