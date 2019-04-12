Уголовник обманул калининградца, воспользовавшись переходом телевидения на «цифру»

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-12T12:20:06+03:00

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В Калининградской области появились первые жертвы перехода на цифровое телевидение.

В полицию Гусева обратился 82-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что к нему домой явился неизвестный, но обходительный мужчина и предложил заменить морально и физически устаревший телевизор хозяина на более продвинутую модель, которая будет транслировать «цифру» без всяких дополнительных приставок и антенн. Для этого горожанин должен был всего лишь отдать на обмен свой телек и заплатить сверху пять тысяч наличными. Получив и то, и другое, незнакомец удалился – как оказалось, навсегда.

Впрочем, не совсем: в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого, а затем и задержать его самого. Ранее судимый 35-летний житель Калининграда даже не успел сбыть похищенное имущество.

Мошеннику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU