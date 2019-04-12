Как попасть на «бродилку» по драмтеатру в «Музейную ночь»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-12T12:27:45+03:00

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17 мая с 20 часов до полуночи здесь будет организован иммерсивный тур за кулисы, «бродилка» группами не более 25 человек. Актеры расскажут гостям много интересного, они смогут примерить на себя костюмы, грим и даже сыграть роль в 5-минутном спектакле. На большой сцене участников ждет маленькое представление «не для слабонервных» в стиле «хоррор».

Попасть в одну из групп можно по бесплатной контрамарке (12+). Она прилагается к единому билету акции. Билеты на «Ночь музеев в Год театра» с контрамарками продаются только в кассе драмтеатра. Количество их ограничено. Также предъявители билетов на «Ночь музеев в Год театра» смогут купить билеты на премьеру комедии «Любить не прикажешь» (16+) 18, 19 или 25 мая с 20%-ной скидкой.

Информацию об организаторе акции, о правилах проведения, о призовом фонде, о сроках, месте и порядке получения призов уточняйте по телефонам.

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ИСТОЧНИК KP.RU