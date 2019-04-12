Калининградку обокрал ее родной брат

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-12T12:26:59+03:00

Похищенную золотую цепочку юноша тут же сдал в ломбард

Изменить размер текста: A A

Молодая жительница городка Ладушкин сбилась с ног в поисках своей золотой цепочки, но украшение стоимостью 25 тысяч рублей так и не нашла. Сопоставив этот печальный факт с недавним визитом своего 19-летнего брата, девушка заподозрила неладное и отправилась в полицию.

- Проверив места возможного сбыта похищенного имущества, сотрудники угрозыска установили, что данное ювелирное изделие было сдано родственником заявительницы в один из ломбардов Калининграда, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Парень выручил 17 600 рублей. Молодой человек сознался в содеянном.

Теперь вороватому братцу светит до пяти лет в «зоне». Если старшая сестра, конечно, не простит.

ИСТОЧНИК KP.RU