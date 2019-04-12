Калининградец в ссоре с соседом убил его лопатой

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-12T12:39:17+03:00

Особо тяжкое преступление было совершено в одном из поселков Неманского района

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Ссора между двумя жителями поселка Мичуринский в Неманском районе закончилась смертью одного из мужчин.

Все произошло вечером 10 апреля. Возле одного из домов схлестнулись 48-летний и 36-летний сельчане. Последний оказался вооружен лопатой, черенком которой он сначала нанес оппоненту удар, а потом добил уже полотном по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Как сообщили в региональном Управлении СКР, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления задержан и уже дал признательные показания.

Советский межрайонный следственный отделом УСКР по Калининградской области возбудил уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. А это в перспективе для виновного – до 15 лет лишения свободы.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU