На польской границе задержали калининградца за рулем грузовика с перебитым VIN на полуприцепе

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-12T12:42:47+03:00

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На польской границе задержали калининградца за рулем грузовика с перебитым VIN на прицепе. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел на погранпереходе в Гжехотках. При проверке пограничники установили, что на полуприцепе SCHMITZ перебит номер VIN.

В результате пограничники задержали водителя и полуприцеп для проведения проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU