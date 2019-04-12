На польской границе задержали калининградца за рулем грузовика с перебитым VIN на полуприцепе
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На польской границе задержали калининградца за рулем грузовика с перебитым VIN на прицепе. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Инцидент произошел на погранпереходе в Гжехотках. При проверке пограничники установили, что на полуприцепе SCHMITZ перебит номер VIN.
В результате пограничники задержали водителя и полуприцеп для проведения проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU