Магазин игрушек в Янтарном оштрафовали за продажу пиратских дисков

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-12T13:37:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Янтарном привлекли к ответственности и магазин игрушек за продажу контрафактной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.

В феврале этого года в одном из павильонов торгового центра в Янтарном продавались пиратские диски с музыкой и фильмами.

Светлогорский городской суд признал ООО «Кениг Тойз» виновным в продаже контрафактной продукции и оштрафовал на 30 тысяч. Контрафакт по решению суда конфискован.

ИСТОЧНИК KP.RU