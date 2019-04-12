Магазин игрушек в Янтарном оштрафовали за продажу пиратских дисков
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В Янтарном привлекли к ответственности и магазин игрушек за продажу контрафактной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.
В феврале этого года в одном из павильонов торгового центра в Янтарном продавались пиратские диски с музыкой и фильмами.
Светлогорский городской суд признал ООО «Кениг Тойз» виновным в продаже контрафактной продукции и оштрафовал на 30 тысяч. Контрафакт по решению суда конфискован.
ИСТОЧНИК KP.RU