СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-12T13:58:58+03:00

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Фонд «Сколково» планирует размещать стартапы в Калининградской области. Об этом сказал председатель правления фонда Игорь Дроздов на встрече с губернатором Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Дроздова, речь идет о локализации на территории области сколковских разработок по аналогии с проектом компании Samocat Sharing, которая недавно объявила о размещении производства станций для проката самокатов и сигвеев на территории промпарка «Храброво».

- Нередко у стартапа есть заказчик, но нет производственных мощностей. У нас достаточно много стартапов, есть проекты, которые доводятся до внедрения, но хотелось бы выращивать компании до реального промышленного уровня. Причем с внедрением продукта не на одном заводе, а массово. В качестве примера мы приводим соглашение, которое недавно подписал с Корпорацией развития наш резидент – компания Samocat Sharing. Думаю, найдем и других желающих локализоваться в вашем регионе, чтобы запускать здесь каждый год хотя бы по одному проекту, – рассказал Игорь Дроздов.

Антон Алиханов заверил его, что возможности региона позволяют запускать такие проекты и в большем количестве.

ИСТОЧНИК KP.RU