СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-12T14:41:36+03:00

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В Калининграде ГИБДД объявила в розыск водителя, который сбил собаку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице О. Кошевого.

- Хозяин питомца сообщил, что 10 апреля около 11 часов он гулял с карликовым пуделем рядом с подъездом. Неожиданно для пожилого мужчины, собака освободилась от ошейника и побежала к дому, где ее сбил автомобиль, предположительно «Фольксваген». После ДТП машина скрылась во дворах. Очевидцы происшествия догнали автомобиль, и проводили водителя к хозяину погибшего животного. После короткого разговора, не вызвав на место происшествия Госавтоинспекцию, нарушитель скрылся, - сообщили в полиции.

В ГИБДД отметили, что за оставление водителем места ДТПА, участником которого он являлся, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком до полутора лет или арест до 15 суток.

Госавтоинспекция обращается с просьбой к гражданам, владеющих информацией о данном происшествии, сообщить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калининградской области: 8-4012-552-511.

ИСТОЧНИК KP.RU