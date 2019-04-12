В парке им. Гагарина в Калининграде установили камеры «Безопасного города»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-12T16:20:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В парке им.Ю.Гагарина в Калининграде установили камеры наблюдения. Как сообщили «Комсомолке» в «Безопасном городе», видеонаблюдением оборудованы спортивная площадка и площадка для выгула собак.

Сейчас обстановку в парке фиксируют 12 камер «Безопасного города». Высокочувствительные камеры обеспечивают хорошую видимость не только в дневное, но и в ночное время.

- Наличие развитой системы видеонаблюдения в регионе играет немаловажную психологическую роль. Только лишь осознание того, что противоправные действия могут быть зафиксированы, заставляет потенциальных нарушителей общественного порядка отказаться от задуманного» - отметил исполняющий обязанности директора «Безопасного города» Денис Стаскевич.

С начала года с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» зафиксировано 35 случаев повреждения имущества и актов вандализма. Информация обо всех происшествиях, операторы передают в правоохранительные органы или в службы экстренного реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU