2019-04-12T16:20:35+03:00
Общество

В парке им. Гагарина в Калининграде установили камеры «Безопасного города»

Виктор Сергеев
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..Фото: Безопасный город
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В парке им.Ю.Гагарина в Калининграде установили камеры наблюдения. Как сообщили «Комсомолке» в «Безопасном городе», видеонаблюдением оборудованы спортивная площадка и площадка для выгула собак.

Сейчас обстановку в парке фиксируют 12 камер «Безопасного города». Высокочувствительные камеры обеспечивают хорошую видимость не только в дневное, но и в ночное время.

- Наличие развитой системы видеонаблюдения в регионе играет немаловажную психологическую роль. Только лишь осознание того, что противоправные действия могут быть зафиксированы, заставляет потенциальных нарушителей общественного порядка отказаться от задуманного» - отметил исполняющий обязанности директора «Безопасного города» Денис Стаскевич.

С начала года с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» зафиксировано 35 случаев повреждения имущества и актов вандализма. Информация обо всех происшествиях, операторы передают в правоохранительные органы или в службы экстренного реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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