2019-04-12T16:43:02+03:00
Общество

В Калининграде у Южного вокзала прошел одиночный пикет против уничтожения исторического наследия

Пикетчик обвинил РЖД в разрушении довоенной железнодорожной инфраструктуры
Иван МАРКОВ
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Пикет перед Южным вокзаломПикет перед Южным вокзаломФото: предоставлено очевидцем
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В пятницу перед зданием Южного вокзала в Калининграде прошел одиночный пикет, о чем «Комсомолке» сообщили очевидцы, заметившие акцию.

На плакате с надписью «РЖД, хватит разрушать наш край!», который держит в руках молодой человек, по всей видимости, изображены одна из разобранных на кирпич водонапорных башен в поселке Железнодорожный, деревянная водонапорная башня в Славске, которую железнодорожники только собираются снести, а также Двухъярусный мост в Калининграде, о котором в СМИ вышла масса публикаций.

На фоне всего этого нарисован черный паровоз с черепами на стеклах.

Параллельно с пикетом были распространены листовки с призывом подписывать петицию против этой деятельности РЖД, обращенную к целому ряду официальных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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