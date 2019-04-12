В Калининграде за 2 млн рублей отремонтируют 56 детских и спортивных площадок

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-12T18:57:02+03:00

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В Калининграде к началу лета отремонтируют 56 детских и спортивных площадок. На эти цели выделено 2 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 25 апреля, победитель должен отремонтировать площадки в течение месяца.

- По каждому из адресов в техническом задании отдельно прописаны виды работ. Где-то требуется очистка и покраска элементов, где-то замена досок на скамейках. На некоторых площадках запланирован ремонт металлических ограждений и элементов, замена баскетбольных сеток, урн, канатов и восстановление песочниц, - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU