В Калининграде за 2 млн рублей отремонтируют 56 детских и спортивных площадок
В Калининграде к началу лета отремонтируют 56 детских и спортивных площадок. На эти цели выделено 2 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.
Аукцион по выбору подрядчика пройдет 25 апреля, победитель должен отремонтировать площадки в течение месяца.
- По каждому из адресов в техническом задании отдельно прописаны виды работ. Где-то требуется очистка и покраска элементов, где-то замена досок на скамейках. На некоторых площадках запланирован ремонт металлических ограждений и элементов, замена баскетбольных сеток, урн, канатов и восстановление песочниц, - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU