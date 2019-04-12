Реконструкция второй очереди улицы Баранова начнется 15 апреля

СЕГОДНЯ 21:14 2019-04-12T21:14:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник 15 апреля рабочие приступят к реконструкции второй очереди улицы Баранова – речь идет об участке от улицы Партизанской до Пролетарской. Как сообщает пресс-служба областного правительства, планируется отремонтировать около 300 метров.

Как отметил зампредседателя регионального правительства Гарри Гольдман, будут сделаны все коммуникации, затем проведено обустройство новой дороги.

- Все будет сделано в едином стиле с первой очередью улицы Баранова. Планируем закончить работы к октябрю, но будем стараться все завершить в сентябре, - сказал Гарри Гольдман и отметил, что на время реконструкции автомобильное и пешеходное движение по улице Баранова перекрываться не будет. Вначале сделают новую проезжую часть, а затем демонтируют старую дорогу и проведут благоустройство.

Будет сделана широкая пешеходная аллея, ведущая к озеру. На территории высадят деревья, установят скамейки и урны. На проезжей части оборудуют три пешеходных перехода. Территория перед башней Врангеля также будет благоустроена.

ИСТОЧНИК KP.RU