Антон Алиханов: Надо ужесточать наказания за необработку земель в Калининградской области

СЕГОДНЯ 21:45 2019-04-12T21:46:28+03:00

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Губернатор Антон Алиханов выступает за ужесточение наказания для тех землепользователей, кто не ухаживают за полями в Калининградской области. Об этом он сказал журналистам в пятницу 12 апреля.

- Надо ужесточать наказания за необработку земель и упростить порядок изъятия земель в государственную и муниципальную собственность у тех землепользователей, которые в принципе не используют землю на протяжение нескольких лет, - сказал Антон Алиханов и отметил, что эту тему обсуждают многие губернаторы в России.

Глава региона отметил, что в Калининградской области «из года в год огромное количество гектар земли не засеивается, не пашется и не окашивается».

ИСТОЧНИК KP.RU