В Калининграде бизнесмен из Индии установил первую «Умную остановку»
В Калининграде на площадке автовокзала открыли первую так называемую «Умную остановку», которая работает в тестовом режиме. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, проект реализовал предприниматель Ален Атрей, который приехал в Калининград из Индии. Год назад его разработку назвали лучшим стартапом на форуме по интеллектуальной собственности IPQuorum.
Призовой миллион рублей Ален и аспирантка БФУ имени Канта Алена Максименко инвестировали как раз в создание первого экспериментального модуля остановки.
Внутри остановки есть система очистки и фильтрации воздуха, климат-контроль. Организовано автономное энергоснабжение на базе солнечных панелей и ветряных турбин для работы всей установки. Предусмотрена возможность раздачи Wi-Fi, USB-зарядка.
Корпус остановки и скамейка устойчивы к воздействию влаги и температур.
- Надеемся, что пример команды Alen Tech вдохновит калининградских инноваторов к реализации своих идей и разработок, – сказали в правительстве области.
ИСТОЧНИК KP.RU