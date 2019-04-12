2019-04-12T22:02:10+03:00
Общество

В Калининграде бизнесмен из Индии установил первую «Умную остановку»

Устройство очищает воздух, предусмотрена возможность раздачи Wi-Fi
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В Калининграде на площадке автовокзала открыли первую так называемую «Умную остановку», которая работает в тестовом режиме. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, проект реализовал предприниматель Ален Атрей, который приехал в Калининград из Индии. Год назад его разработку назвали лучшим стартапом на форуме по интеллектуальной собственности IPQuorum.

Призовой миллион рублей Ален и аспирантка БФУ имени Канта Алена Максименко инвестировали как раз в создание первого экспериментального модуля остановки.

Внутри остановки есть система очистки и фильтрации воздуха, климат-контроль. Организовано автономное энергоснабжение на базе солнечных панелей и ветряных турбин для работы всей установки. Предусмотрена возможность раздачи Wi-Fi, USB-зарядка.

Корпус остановки и скамейка устойчивы к воздействию влаги и температур.

- Надеемся, что пример команды Alen Tech вдохновит калининградских инноваторов к реализации своих идей и разработок, – сказали в правительстве области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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