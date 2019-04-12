В Калининградской области создали бюджетное учреждение для развития мелиорации

12 Апр 22:23 2019-04-12T22:23:54+03:00

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Государственное бюджетное учреждение «Калининградмелиорация» создано для развития мелиорации в регионе. Деятельность его направлена на обеспечение защиты земель от затопления, ликвидации последствий подтоплений, создание условий для эффективного ведения сельхозпроизводства.

- На мелиорацию в этом году будет потрачено много. Мы создали отдельное учреждение, уже частично разместили конкурсную документацию на закупку техники. Планируем в июле поставку, в августе приступим к работе на объектах, которые находятся в наиболее тяжелой ситуации. Будем работать и на каналах, на объектах лесной мелиорации – уже в режиме ЧС, - рассказал журналистам Антон Алиханов.

Губернатор привел в пример поля, которые последние много лет не обихаживались.

- Те насосные станции, которые обслуживают эти поля, они начали работать за три недели до моего приезда и вода начала постепенно уходить, - говорит глава региона. - После того, как вода уйдет, можно будет заходить и на эту территорию, расчищать каналы и приводить в порядок заросшие поля.

Новое госучреждение возглавил Александр Булатов, профессиональный инженер-гидротехник, который 30 лет трудится в сфере мелиорации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU