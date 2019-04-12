2019-04-12T22:36:11+03:00
Общество

Губернатор – о палах травы в регионе: Это делают люди с больным сознанием

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Губернатор Антон Алиханов назвал людьми с больным сознанием тех, кто весной поджигает траву в полях.

- Мы попросили не жечь траву, но у нас пироманы – люди с больным сознанием, они решили устроить соцсоревнование. Надеюсь, что им это где-нибудь обязательно воздастся. Поймать их очень сложно, - сказал глава региона в пятницу 12 апреля.

При этом земельные участки, которые поджигались в этом году, запомнили и зафиксировали.

- Будем просить коллег из Россельхознадзора готовить планы по проверкам в следующем году, исходя из того, где и что горело в этом году,- сказал губернатор.

Кроме того, Антон Алиханов выступает за ужесточение наказания для тех землепользователей, кто не ухаживают за полями в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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