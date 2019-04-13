От 94 тысяч до 170 миллионов: Депутаты горсовета Калининграда опубликовали доходы за год

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-13T12:15:31+03:00

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Сведения о доходах депутатов за 2018 год опубликованы на сайте горсовета Калининграда. Судя по представленным данным, больше всего заработал Валерий Макаров – 172 миллиона рублей. Второе место занял Евгений Верхолаз, у которого чуть больше 160 миллионов.

На третьем месте расположился Александр Колодяжный (70 миллионов рублей), на четвертом – Олег Петросов (59 миллионов). Пятая строчка - у Андрея Кудрявцева (21 миллион). При этом супруга Кудрявцева, как указано в документе, заработала за 2018 год 72 миллиона рублей.

Председатель горсовета Андрей Кропоткин указал годовой доход в размере 1.9 миллиона рублей.

Наименьший доход – у Владислава Хоменко, который заработал 94 тысячи рублей. Актриса Александра Яковлева заявила доход в 528 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU