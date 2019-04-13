На 32-летнюю калининградку завели уголовное дело за попытку задушить собственную мать

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-13T12:42:07+03:00

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За помощью к полицейским обратилась 66-летняя жительница поселка Владимирово Багратионовского района. Она сообщила, что накануне во время произошедшей ссоры ее пыталась задушить 32-летняя дочь.

-Отделом дознания МО МВД России «Багратионовский» возбуждено уголовное дело в отношении, - сообщили в пресс0службе областного УМВД. - 32-летней жительница посёлка Владимиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса «Угроза убийством». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией настоящей статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

Подозреваемая вину уже признала.

ИСТОЧНИК KP.RU