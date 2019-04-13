В Калининграде воры вынесли из частного дома 45 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-13T12:46:20+03:00

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Все произошло на одной из улиц Ленинградского района Калининграда. В дежурную часть обратился 55-летний местный житель, который сообщил, что из его дома неизвестные похитили 45 тысяч рублей.

- Криминалисты произвели осмотр места происшествия, изъяли отпечатки следов обуви и отпечатки пальцев. Выяснилось, что злоумышленники ранним утром разбили окно на первом этаже, проникли в дом, нашли и похитили деньги, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вскоре полицейские вышли на подозреваемых. Ими оказались 35-ти местный житель и его ранее судимый за аналогичное преступление 33-летний приятель. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь налетчикам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU