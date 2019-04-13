В Калининграде проходит празднование Дня селедки

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-13T13:20:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Традиционный праздник на набережной Преголи у Музея Мирового океана проходит в 14-раз в истории. Официальное открытие праздника состоялось ровно в полдень, но торжества начались уже в 10 утра.

Как и в предыдущие годы, в течение дня работают все музейные экспозиции, открыты для посетителей судно «Витязь», «Космонавт Виктор Пацаев», маяк «Ирбенский», траулер СРТ-129 и другие площадки.

Впереди калининградцев и гостей города ждет насыщенная программа, которая завершится в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU