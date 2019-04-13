На трассе Калининград-Нестеров перевернулась «Ауди» с двумя детьми в салоне

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-13T13:58:51+03:00

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ДТП произошло на 78 километре трассы «Калининград-Черняховск-Нестеров» в Черняховском районе. 31-летняя водитель «Ауди 80» не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет. В результате женщина и двое детей (2008 и 2011 года рождения), находившиеся на заднем сидении, получили травмы и были доставлены в больницу. На место выезжали спасатели.

- Благодаря тому, что один из детей находился в детском удерживающим устройстве, а другой был пристегнут ремнями безопасности, им удалось избежать серьезных травм, - уточнили в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU