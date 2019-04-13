В Калининграде задержали мошенника, который обманывал иностранцев

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-13T14:23:29+03:00

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Заявление в полицию написал 33-летний житель иностранного государства. Он сообщил, что познакомился с мужчиной, который предлагал помощь в оформлении патентов работу на территории нашей страны. За свои услуги калининградец попросил 145 тысяч рублей, однако после того, как получил деньги, перестал выходить на связь.

Полиции удалось выйти на след мошенника и задержать его. Им оказался 48-летний местный житель, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

- Установлено, что мужчина не имел никакого отношения к миграционной службе и в действительности не имел возможностей оформлять патенты на работу, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Калининградцу грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU