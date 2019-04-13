Швеция поможет Калининграду с переработкой отходов

СЕГОДНЯ 15:55 2019-04-13T15:55:16+03:00

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Вопрос переработки отходов затронули на сегодняшней встреча губернатора Калининградской области Антона Алиханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в РФ Петером Эриксоном.

Губернатор напомнил, что шведская сторона помогала нам с очистными сооружениями Калининграда и уже скоро Хельсинская комиссия исключит город Калининград из горячих точек Хелкома.

- Мы хотели бы воспользоваться помощью шведской стороны в вопросе переработки отходов, - цитирует Антона Алиханова пресс-служба правительства области. - Господин посол сообщил, что в Швеции всего 1% отходов подвергается захоронению на полигонах, а 99% перерабатывается. Там этот опыт внедрялся 40-50 лет, Калининграду не обязательно проходить этот путь так долго. Мы будем использовать наработки шведских партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU