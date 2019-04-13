2019-04-13T17:42:21+03:00
Дом. Семья

Найденному в Янтарном тюленю пришлось удалить зуб

Николай Литвинов
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Подробности спасательной операции сообщили в Калининградском зоопарке, куда вчера доставили найденного на пляже Янтарного тюленя. В пятницу тюленя отвезли на рентген, поскольку специалисты переживали за переднюю опухшую и горячую ласту.

- На снимке признаков травм костей нет! Все кости целы! - обрадовали в зоопаркн. -Раны только поверхностные. Правда, на нижней челюсти слева нет одного зуба, еще один - поврежден. Поврежденный оперативно удалили. Челюсть обрабатывают. На передней ласте, по-видимому, была травма или вскрылся абсцесс. В общем, есть с чем работать, но пациент будет жить.

Сегодня в зоопарк доставили еще одного – уже четвертого за последние дни! – тюленя. На этот раз животное нашли на Куршской косе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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