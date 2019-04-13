2019-04-13T19:25:22+03:00
Общество

В понедельник в Светлогорске-1 закроют на ремонт железнодорожный переезд

Николай Литвинов
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О предстоящем закрытии сообщила администрация курорта.

«К сведению автолюбителей! 15 апреля, ориентировочно с 9:00, начнется ремонт ж/д переезда (Светлогорск-1). Во избежание пробок воспользуйтесь объездной дорогой – через Майский проезд» - говорится в официальном сообщении в соцсетях.

Как долго продлятся работы, городские власти не сообщают. Калининградская железная дорога об изменениях в расписании пригородных электричек также не предупреждает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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