В понедельник в Светлогорске-1 закроют на ремонт железнодорожный переезд

СЕГОДНЯ 19:25 2019-04-13T19:25:22+03:00

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О предстоящем закрытии сообщила администрация курорта.

«К сведению автолюбителей! 15 апреля, ориентировочно с 9:00, начнется ремонт ж/д переезда (Светлогорск-1). Во избежание пробок воспользуйтесь объездной дорогой – через Майский проезд» - говорится в официальном сообщении в соцсетях.

Как долго продлятся работы, городские власти не сообщают. Калининградская железная дорога об изменениях в расписании пригородных электричек также не предупреждает.

ИСТОЧНИК KP.RU