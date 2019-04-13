На следующей неделе температура в Калининграде вырастет до +18 градусов
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Ждать возвращения настоящего тепла осталось совсем недолго. По прогнозам синоптиков, во второй половине следующей недели температура в Калининграде резко повысится.
Гидрометцентр РФ ожидает резкого потепления в среду, когда столбик термометра должен показать +17 градусов. При этом накануне температура не превысит +10, а ночью и вовсе опустится до 0..+1. К следующим выходным, по оценкам Гидрометцентра, в Калининграде может потеплеть до +18.
Пока что максимальная температура апреля-2019 в Калининграде составила +18,4 градуса и была зафиксирована 7 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU