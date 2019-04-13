2019-04-13T19:55:25+03:00
Спорт

Матч «Балтики» в Калининграде посетили 7 тысяч 244 зрителя

Михаил ЯНОВСКИЙ
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Прошедший сегодня матч «Балтика» - «Зенит-2» попал в топ-3 самых посещаемых в 31-м туре ФНЛ. На игре побывали 7 тысяч 244 зрителя. Больше, по данным аналитического агентства «ТурСтат», собрал только матч в Нижнем Новгороде (8,3 тысячи болельщиков). Топ-3 тура замкнула встреча в Хабаровске (4,1 тысяча зрителей).

Напомним, балтийцы уступили гостям из северной столицы со счетом 0-2 и вернулись в зону вылета, расположившись на 16-м месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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