Калининградский «Локомотив» вырвал победу в первом полуфинальном матче женской Суперлиги

СЕГОДНЯ 21:28 2019-04-13T21:31:34+03:00

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В Калининграде завершился первый матч полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Динамо»-Казань. Первый сет остался за калининградскими волейболистками (25-16), но затем две партии подряд взяли гостьи – 19:25 и 18:25. К счастью, наши девушки смогли переломить игры и восстановили равновесие по итогам четвертого сета (25:21). На тай-брейке «Локо» своих шансов не упустил -15:3.

Второй матч серии (она, напомним, играется) до двух побед пройдет 17 апреля в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU