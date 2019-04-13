Гришковец приехал на открытие всероссийской олимпиады по литературе в Калининграде

СЕГОДНЯ 21:49 2019-04-13T21:51:05+03:00

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Интеллектуальные состязания среди учащихся 9-11 классов пройдут в нашей области с 13 по 19 апреля. Торжественная церемония открытия собрала в БФУ имени Канта 251 участника из 73 регионов, более 100 сопровождающих и 22 членов жюри.

Как сообщает пресс-служба правительства области, сама олимпиада пройдет на базе школы Зеленоградска. Кроме двух письменных туров и устного этапа, школьники и их сопровождающие смогут посетить музеи, спортивные объекты Калининграда и Зеленоградска, Куршскую косу, встретятся с известными писателями и литературными критиками. Один из них – писатель Евгений Гришковец – пообщался с участниками на открытии олимпиады.

- Литература – самый сложный предмет школьной программы, потому что научить любви к чтению невозможно, каждый выбирает самостоятельно, насколько близко он хочет познакомиться с миром художественных произведений, - заявил писатель.

Калининградскую область на олимпиаде представляют ученики гимназии № 40 Глеб Настин и Елизавета Уфимцева, выпускница школы №33 Алина Шурухина и призер олимпиады прошлого года, ученица школы №25 Надежда Критская.

ИСТОЧНИК KP.RU