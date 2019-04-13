2019-04-13T21:51:05+03:00
Общество

Гришковец приехал на открытие всероссийской олимпиады по литературе в Калининграде

Николай Литвинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Интеллектуальные состязания среди учащихся 9-11 классов пройдут в нашей области с 13 по 19 апреля. Торжественная церемония открытия собрала в БФУ имени Канта 251 участника из 73 регионов, более 100 сопровождающих и 22 членов жюри.

Как сообщает пресс-служба правительства области, сама олимпиада пройдет на базе школы Зеленоградска. Кроме двух письменных туров и устного этапа, школьники и их сопровождающие смогут посетить музеи, спортивные объекты Калининграда и Зеленоградска, Куршскую косу, встретятся с известными писателями и литературными критиками. Один из них – писатель Евгений Гришковец – пообщался с участниками на открытии олимпиады.

- Литература – самый сложный предмет школьной программы, потому что научить любви к чтению невозможно, каждый выбирает самостоятельно, насколько близко он хочет познакомиться с миром художественных произведений, - заявил писатель.

Калининградскую область на олимпиаде представляют ученики гимназии № 40 Глеб Настин и Елизавета Уфимцева, выпускница школы №33 Алина Шурухина и призер олимпиады прошлого года, ученица школы №25 Надежда Критская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградский «Локомотив» вырвал победу в первом полуфинальном матче женской Суперлиги
Матч «Балтики» в Калининграде посетили 7 тысяч 244 зрителя
На следующей неделе температура в Калининграде вырастет до +18 градусов
В понедельник в Светлогорске-1 закроют на ремонт железнодорожный переезд
«Балтика» проиграла последней команде чемпионата и вернулась в зону вылета
Найденному в Янтарном тюленю пришлось удалить зуб
Швеция поможет Калининграду с переработкой отходов
В Калининграде задержали мошенника, который обманывал иностранцев
На улице Суворова в Калининграде мотоцикл врезался в кроссовер
На трассе Калининград-Нестеров перевернулась «Ауди» с двумя детьми в салоне
За сутки калининградские пожарные 25 раз выезжали на тушение горящей травы
В Калининграде проходит празднование Дня селедки
В Калининграде воры вынесли из частного дома 45 тысяч рублей
На 32-летнюю калининградку завели уголовное дело за попытку задушить собственную мать